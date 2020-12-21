Новак: Россия и Иран прорабатывают широкий спектр торгово-экономических вопросов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Россия и Иран в настоящий момент ведут проработку широкого круга вопросов торгово-экономического сотрудничества. В 2020 году оно приобрело еще более активный и содержательный характер, сообщил вице-премьер России Александр Новак по итогам встречи с министром нефти Ирана Бижаном Намдаром Зангане.

"Между нашими странами также ведется успешная проработка широкого круга вопросов торгово-экономического сотрудничества. Несмотря на то, что этот год стал нелегким испытанием для всего мирового сообщества, экономические отношения между Россией и Ираном не только не утратили прежней динамики, но и приобрели еще более активный и содержательный характер", - отметил вице-премьер.

Новак обсудил с иранской стороной ключевые вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества в нефтяной сфере. В настоящее время российско-иранские отношения в области энергетики развиваются успешно, добавил он.

В ходе встречи Александр Новак также представил Зангане министра энергетики России Николая Шульгинова в качестве сопредседателя межправительственной комиссии с Ираном по торгово-экономическому сотрудничеству с российской стороны.

Ранее министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане говорил, что во время своего визита в Москву планирует встретиться с руководителями российских нефтяных компаний.

Российские нефтяные компании до введения санкций США интересовались проектами на территории Ирана, в частности "Роснефть", "Лукойл", "Газпром нефть" и "Зарубежнефть".