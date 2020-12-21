Путин поручил изучить внедрение риск-ориентированных методов для снижения проверок бизнеса

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил правительству и Агентству стратегических инициатив (АСИ) до 1 марта 2021 года подумать над использованием риск-ориентированных подходов, чтобы сократить число плановых контрольно-надзорных мероприятий. Соответствующее поручение дано по итогам пленарного заседания форума АСИ по продвижению новых проектов.

"Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" рассмотреть вопрос об использовании риск-ориентированных подходов, разработанных при реализации проекта "Проверенный бизнес" и направленных на сокращение количества плановых контрольно-надзорных мероприятий в целях снижения административного давления на бизнес", - говорится в тексте поручения на сайте Кремля. Вопрос должен быть решен до 1 марта 2021 года.

Кроме того, Путин дал поручение премьер-министру Михаилу Мишустину и главе АСИ Светлане Чупшевой рассмотреть вопрос о развитии в целях поддержки проектов молодых предпринимателей интернет-платформы "Конструкториум", в том числе в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Соответствующий доклад они должны представить также до 1 марта 2021 года.