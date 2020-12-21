Удмуртия направит более 430 млн рублей на ремонт труднопроходимых дорог на селе

ИЖЕВСК, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Удмуртии в 2021 году направят более 430 млн рублей на ремонт труднопроходимых участков дорог в сельской местности, сообщил на пресс-конференции премьер-министр региона Ярослав Семенов.

В 2018 году ГУ МЧС России по региону составило список из 62 труднопроходимых участков дорог к населенным пунктам, в которых проживает около 20 тыс. человек. По информации спасателей, по этим дорогам не могла проехать спецтехника. В 2020 году ремонт этих участков завершится. Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что программу продлят.

"Что касается "Опорного плана дорожной деятельности". Безусловно, да, он будет продолжен. Следующий год, как вы знаете, объявлен Годом села, а поскольку эти дороги находятся в тех территориях, где проживает преимущественно сельское население, конечно же, мы его будем продолжать. В следующем году в планах у нас 54 км дорог и 433 млн рублей будет предусмотрено на эту программу", - сказал Семенов.

По информации, представленной на слайдах, это будет 13 объектов в районах. В 2020 году на аналогичные работы было выделено более 884 млн рублей, протяженность дорог составила около 130 км.