Российский рынок акций начал неделю с падения на новостях о новом штамме коронавируса

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций начал неделю с падения вслед за мировыми фондовыми площадками и ценами на нефть из-за опасений относительно нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании. Индекс Мосбиржи упал на 2,67% - до 3186,38 пункта, индекс РТС - на 4,75%, до 1335,93 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть Brent падает на 4,1% - до $50,13 за баррель.

Российская валюта слабеет как к доллару (+2,22% - до 74,9756 рубля за доллар), так и к евро (+2,07% - до 91,7075 рубля за евро).

"Общерыночный аппетит к покупке риска испытал резкое ослабление на фоне сообщений об опасном особо заразном штамме коронавируса. "Обычный" COVID-19 при этом не спешит отступать и продолжает распространяться тревожными темпами. Не добавили оптимизма участникам торгов и очередные санкции США против китайских компаний", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Негативную динамику продемонстрировали практически все сектора российского рынка, кроме производителей драгоценных металлов. Аутсайдерами понедельника стали акции нефтегазового и добывающего секторов - от "Роснефти" (-4,08%) до "Газпрома" (-4,25%), а также от "Русала" (-5,71%) до "Мечела" (-5,02%). "Продажи активизировались, поскольку рынок вспомнил о собственных же сомнениях в том, что экономики не смогут быстро восстановиться, тогда и такое количество сырья им тоже не требуется", - полагает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Лидерами роста были производители драгоценных металлов, поддержку которым оказали позитивная динамика золота и серебра и спрос на защитные бумаги.

Рынок 22 декабря

Во вторник, 22 декабря, инвесторы будут проявлять осторожность - покупки могут носить выборочный характер, полагает Бахтин из "БКС Мир инвестиций". "В фокусе останутся новости по пандемии, цены на нефть, геополитика. В целом, мы ожидаем постепенного снижения торговой активности по мере приближения праздничного периода", - отмечает эксперт.

Ожидается публикация индекса потребительского климата Германии (Gfk) за январь, оценка ВВП США за III квартал, а также продажи на вторичном рынке жилья в США в ноябре.

По оценкам "БКС Мир инвестиций" индекс Мосбиржи во вторник сформируется в пределах 3160-3225 пунктов, курс доллара - на уровне 74,5-75,5 рубля.

По мнению аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина, несмотря на ухудшение информационного фона, рынок может вновь преодолеть спад за счет фактора обильной ликвидности, "как это неоднократно происходило в последние месяцы". Целевые уровни закрытия торгов во вторник для индекса Мосбиржи составляют 3130-3230 пунктов, для курсов доллара и евро - 74-75,9 рубля и 90,3-92,8 рубля соответственно.