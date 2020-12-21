СП "Газпрома" и "Лукойла" вложит в освоение месторождений НАО около 200 млрд рублей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Инвестиции совместного предприятия (СП) "Газпрома" и "Лукойла" в освоение двух месторождений в Ненецком автономном округе (НАО) составят около 200 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщается на сайте правительства региона.

"Общий объем инвестиций - порядка 200 млрд рублей. Создание предприятия даст округу не только дополнительные доходы в региональный бюджет в виде налогов, но и более 1 200 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Как сообщил губернатор НАО Юрий Бездудный, обсуждался вопрос регистрации предприятия на территории округа. "Отдельно обсудили с Алексеем Борисовичем Миллером и Вагитом Юсуфовичем Алекперовым вопрос регистрации предприятия на территории НАО. Проект будет реализовываться с соблюдением всех экологических требований и интересов жителей", - приводятся в сообщении слова Бездудного.

В понедельник стало известно, что "Газпром" и "Лукойл" подписали основное соглашение об условиях реализации проекта по разработке Ванейвисского и Лаявожского участков недр в Ненецком автономном округе. Планируется, что СП учредят дочерние общества "Газпрома" и "Лукойла" - ООО "Газпром добыча Краснодар" и ООО "Лукойл-Коми". Этой проектной компании будет передана лицензия на месторождения.

"Газпрому" принадлежит лицензия на пользование участком недр федерального значения, включающим Ванейвисское и Лаявожское месторождения, расположенные восточнее г. Нарьян-Мар на территории Ненецкого автономного округа. Суммарные извлекаемые запасы жидких углеводородов Ванейвисского и Лаявожского месторождений составляют 27,4 млн тонн, природного газа - 225,3 млрд куб. м.