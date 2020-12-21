Правительство расширяет грантовую поддержку начинающих фермеров

МОСКВА, 21 декабря /ТАСС/. Правительство смягчило требования по созданию рабочих мест для получения грантов начинающими фермерами. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в государственную программу развития сельского хозяйства. Документ, в частности, предусматривает смягчение требований по созданию рабочих мест для получателей грантов "Агростартап", - отмечается в сообщении.

Согласно документу, теперь до 2 млн рублей сможет получить глава хозяйства, даже если он работает один, и свыше 2 млн рублей - если привлечет еще одного, нового работника. Кроме того, к заявителям больше не будет применяться требование об отсутствии задолженности по налогам и сборам, если сумма такой задолженности не превышает 10 тыс. рублей, что также упростит для них получение грантов.

Сельскохозяйственные кооперативы смогут получать возмещение стоимости оборудования и техники, необходимых для осуществления сбыта продукции. Одновременно увеличен порог выручки кооператива, из расчета объема которой предоставляется субсидия на закуп продукции у членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов.