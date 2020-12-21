Минторг США опубликовал список компаний России и КНР, якобы сотрудничающих с ВС двух стран

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Министерство торговли США опубликовало в понедельник перечень компаний и предприятий России и КНР, которые, по мнению Вашингтона, сотрудничают с вооруженными силами двух стран. Включение в список означает, что организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий США.

Кроме того, в размещенном перечне значатся российские ведомства, в частности Служба внешней разведки и Минобороны. Всего в списке 58 китайских и 45 российских организаций.

"Правительство США определило, что данные компании являются военными пользователями для целей военного назначения", - утверждают в американском ведомстве. По словам главы Минторга Уилбура Росса, данные действия "устанавливают новый процесс для включения военных пользователей в список, что поможет экспортерам проверять клиентов". "Ведомство признает важность задействования партнерских связей с компаниями США по всему миру для противодействия усилиям КНР и России по направлению американских технологий для своих дестабилизирующих военных программ", - добавил он.

В список вошли, в частности, "Адмиралтейские верфи" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию,), Объединенная авиастроительная корпорация, Специальный летный отряд "Россия", корпорации "Иркут", "Оборонпром", Ростех, "Вертолеты России", "Гражданские самолеты Сухого", "Туполев", Ракетно-космический центр "Прогресс", институты Росатома.