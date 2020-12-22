В Ростехе прокомментировали внесение госкорпорации в санкционный список США

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Ростех назвал внесение госкорпорации в санкционный список США очередным витком недружественных действий, которые станут дополнительным стимулом к работе.

"Мы уже забыли, как это - жить без санкций. Поэтому ничего нового. Очередной виток недружественных действий и дополнительный стимул для нас работать еще лучше", - отметили в Ростехе.

В понедельник Министерство торговли США опубликовало перечень компаний и предприятий России и КНР, которые, по мнению Вашингтона, сотрудничают с вооруженными силами двух стран. Включение в список означает, что организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий США.

Всего в списке 58 китайских и 45 российских организаций. В список вошли, в частности, "Адмиралтейские верфи" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию,), Объединенная авиастроительная корпорация, Специальный летный отряд "Россия", корпорации "Иркут", "Оборонпром", Ростех, "Вертолеты России", "Гражданские самолеты Сухого", "Туполев", Ракетно-космический центр "Прогресс", институты Росатома.