Счетная палата оценила рост зарплат бюджетников в 2012-2019 годах

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Заработные платы отдельных категорий работников бюджетного сектора с 2012 по 2019 год росли опережающими темпами по сравнению с ростом оплаты труда в экономике в целом благодаря президентским майским указам 2012 года. Такой вывод содержится в отчете Счетной палаты РФ по итогам анализа выполнения указов президента 2012 года.

"Реализация указов 2012 года позволила обеспечить опережающий рост оплаты труда в бюджетном секторе по сравнению с ростом оплаты труда в экономике в целом. В 2012-2019 годах средняя заработная плата в экономике возросла в 1,8 раза, по ВЭД "Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг" - в 2,1 раза, "Образование" - в 1,95 раза", - говорится в отчете.

При этом общие расходы федерального бюджета на повышение оплаты труда отдельным категориям работников социальной сферы и науки в 2013-2018 годах превысили 1 трлн рублей.

По итогам анализа Счетная палата рекомендовала Минтруду установить требования к отраслевым системам оплаты труда работников бюджетной сферы и нормативно закрепить обязательные требования к организации нормирования труда в государственных и муниципальных учреждениях. Кроме того, по мнению контрольного ведомства, ряд госпрограмм нужно дополнить показателями, характеризующими поддержание уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с указами 2012 года.

Министерство труда и социальной защиты в свою очередь отметило, что предложения Счетной палаты уже реализуются.

"Та работа, которая проведена по указам, на наш взгляд, позволила эти поправки принять, а правительству начать работу по систематизации требований к оплате труда", - заявила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова, слова которой приводит Счетная палата в сообщении.

Децентрализация оплаты труда

По данным Счетной палаты РФ, децентрализация оплаты труда в бюджетной сфере привела к необоснованной дифференциации заработных плат работников отдельных секторов этой сферы.

"Указы реализовывались в условиях децентрализации оплаты труда в бюджетной сфере - с 2005 года на федеральном и региональном уровне применяются различные системы расчета и выплаты зарплат. В частности, регионы самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда подведомственных госучреждений. В результате ставки по одним и тем же должностям в разных регионах отличаются в разы. Так, рекомендуемый оклад библиотекаря в Тамбовской области составляет 9359 рублей, а в Пермском крае - 2755 рублей. Как следствие, это привело к необоснованной дифференциации в размере окладов бюджетников и существенно затруднило реализацию указов для ряда субъектов", - отмечает ведомство.

По данным Счетной палаты, в ряде регионов целевые показатели майских указов президента не были достигнуты по отдельным сегментам работников бюджетной сферы.

"По 2019 году в целом ряде субъектов не были достигнуты нужные показатели. Наибольшие проблемы отмечены в сегменте "младший медицинский персонал": показатели не достигли 48 субъектов из 85. Еще один проблемный сегмент - "педагогические работники дошкольных образовательных учреждений": показатели не достигнуты в 43 регионах", - отмечает аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин, слова которого приводятся в сообщении.

Ведомство также отмечает, что для всех отраслей бюджетной сферы общими проблемами, кроме финансовых, являются существенный дисбаланс в оплате труда работников категорий, предусмотренных и не предусмотренных указами, отсутствие обоснованной дифференциации в оплате труда квалифицированных и неквалифицированных работников, отсутствие зависимости размера заработной платы от квалификации работника и сложности выполняемой им работы.

Сокращение численности бюджетников

Рост оплаты труда работников бюджетной сферы в 2013-2019 годах сопровождался сокращением их численности в определенных отраслях и повышением нагрузки на работников. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты РФ по итогам анализа выполнения указов президента 2012 года.

"Анализ также показал, что рост оплаты труда сопровождался сокращением численности сотрудников. Так, по данным Росстата, младшего медицинского персонала за 2013-2019 годы стало меньше на 61,3%, социальных работников - на 32,6%. Общая численность по всем предусмотренным указами категориям сократилась на 14,5%", - отмечается в сообщении Счетной палаты.

В качестве еще одного инструмента повышения заработной платы использовалась так называемая оптимизация внутри бюджетных учреждений, когда работники из указных категорий переводились в другие категории. При этом оптимизация кадров шла в отсутствие обязательных требований к организации нормирования труда в государственных и муниципальных учреждениях. В результате нагрузка на бюджетников выросла, например на одного социального работника - на 66,7%.

"Тогда можно было повышать заработную плату одним, а другим, может быть, даже сокращать", - отмечает аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин, слова которого приводятся в сообщении.

При этом, по данным ведомства, были отрасли, где численность сотрудников выросла, например это педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и работники образовательных учреждений общего образования.

"Это связано с тем, что у нас рождаемость была выше в предыдущие годы, и открывались новые школы, детские сады. Физически здесь не хватало людей, хотя и здесь есть дефицит работников", - отметил Штогрин.