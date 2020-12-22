Верховный суд Англии не дал жене экс-главы Межбанка Азербайджана оспорить арест имущества

ЛОНДОН, 22 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Англии и Уэльса отклонил апелляцию, поданную женой экс-главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева на решение британских властей, арестовавших ее имущество. Как сообщил в понедельник телеканал Sky News , Замира Гаджиева исчерпала все имеющиеся у нее возможности оспорить ордер, требующий от нее объяснить происхождение денег на покупку дома в престижном районе Найтсбридж.

Гаджиева была первой жительницей Великобритании, в отношении которой был в феврале 2018 года был применен новый правовой механизм "Ордер на богатство неустановленного происхождения" (Unexplained Wealth Orders, UWO). Всего ордера было выдано два: от женщины потребовали объяснить, откуда у нее самой и ее мужа появились средства на покупку дома стоимостью £11,5 млн ($15 млн), а также гольф-клуба стоимостью £10,5 млн ($13,5 млн) в графстве Беркшир рядом с городком Аскот, где ежегодно проходят знаменитые скачки. В документах следствия также указывается, что за последние 10 лет Гаджиева потратила в лондонском универмаге Harrods £16 млн ($21 млн) на предметы роскоши.

"Этот случай станет полезным прецедентом при рассмотрении других дел, касающихся UWO. У госпожи Гаджиевой больше не осталось законных способов оспорить ордер, - заявил глава центра экономических преступлений британского Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Грэм Биггар. - Теперь она будет обязана предоставить NCA необходимую нам информацию, касающуюся этих активов".

Замира Гаджиева - супруга бывшего президента Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева (занимал этот пост в 2001-2015 годах). В 2016 году он был осужден Бакинским судом по тяжким преступлениям на 15 лет лишения свободы по обвинению в растрате и мошенничестве. В сентябре прошлого года приговор был увеличен до 16,5 года. По данным следствия, в результате незаконных финансовых операций, получения необеспеченных векселей и выдачи необеспеченных кредитов Гаджиев и его сообщники нанесли банку ущерб в размере 4,7 млрд манатов ($2,8 млрд).

Власти Азербайджана пытались добиться экстрадиции супруги Гаджиева, которая была временно помещена под арест, а затем отпущена под залог в размере £500 тыс. (больше $650 тыс.), однако в сентябре прошлого года британский суд отказался выдавать ее Азербайджану. Судья Эмма Арбатнот выразила сомнения в независимости азербайджанских судов и мотивировала свое решение тем, что на родине "право Гаджиевой на отправление правосудия может оказаться вопиющим образом нарушено".