Эксперты выяснили, как изменились траты россиян в интернете в условиях пандемии

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Россияне в 2020 году в условиях пандемии удвоили траты в интернет-магазинах, стали почти в три раза чаще покупать фильмы, музыку и другой цифровой контент и почти в 1,5 раза чаще платить за онлайн-обучение, чем в 2019 году. Об этом говорится в исследовании сервиса "ЮKassa" (свыше 120 тыс. российских и иностранных онлайн-площадок), изучившего платежи пользователей через сервис за январь - ноябрь 2020 и 2019 годов.

"Россияне стали тратить больше денег на разные товары с доставкой, а также на платный контент - например, кино и музыку. В 2020 году (за 11 месяцев - прим. ТАСС) обороты платежей у интернет-магазинов с физическими товарами выросли в два раза относительно 2019 года, у сервисов с цифровым контентом - во столько же. Заметно увеличились расходы пользователей на готовую еду и продукты с доставкой - их средний чек вырос в 3,4 раза в этом году относительно прошлого", - отмечается в исследовании.

По мнению аналитиков, влияние на изменение потребительского поведения и рост привлекательности онлайн-развлечений и доставки оказала пандемия коронавируса в России.

Помимо интернет-магазинов и сервисов с цифровым контентом, в 2020 году увеличились также обороты платежей у онлайн-площадок с образовательными курсами, тренингами и мастер-классами - на 27% по сравнению с 2019 годом. Чуть меньший рост этого показателя был у сервисов доставки готовой еды - на 22%.

В 2020 году количество платежей на сервисах с фильмами, музыкой и другим контентом выросло примерно в 2,8 раза относительно 2019 года. "Люди стали чаще платить и за онлайн-обучение - на площадках с курсами, мастер-классами и тренингами платежей стало больше почти на 48%", - отмечают аналитики.

При этом обороты у онлайн-площадок, которые продают билеты на поезда и самолеты, закономерно упали в этом году по сравнению с прошлым - на 58%. Снизился этот показатель и у сервисов с билетами на концерты, в кино, театры и музеи - на 40%. "У площадок с билетами на поезда и самолеты, а также у сервисов с билетами в кино, театры, музеи и на концерты по этому показателю тоже "низкий сезон". В обоих случаях количество платежей упало на 37% в этом году по сравнению с прошлым", - отмечают аналитики.

Средний чек и способы оплаты

"Если смотреть по среднему чеку, то здесь самый большой рост показали сервисы доставки готовой еды и продуктов - у них этот показатель увеличился с 498 до 1 681 рубля в 2020 году относительно 2019. Очевидно, это тоже влияние самоизоляции: чтобы не стоять в очередях продуктовых магазинов, люди теперь предпочитают заказывать все нужное на дом. Заметно вырос также средний чек у интернет-магазинов с физическими товарами, которые тоже можно получить с доставкой, - в 2,1 раза (до 1 833 рублей)", - указывают эксперты.

Несмотря на рост числа платежей за цифровой контент, тратить на него пользователи стали меньше за одну покупку - средний чек сократился на 28% (до 536 рублей) в этом году по сравнению с прошлым. Еще сильнее упал этот показатель у сервисов, которые продают авиа- и железнодорожные билеты, - на 33% (до 13 562 рублей).

Россияне стали чаще использовать для оплаты интернет-банкинги, банковские карты и электронные кошельки. В этом году по сравнению с прошлым число платежей такими способами выросло на 22%, 17% и 4% соответственно. Если сравнивать по долям, то на банковские карты пришлось 66% платежей, на системы бесконтактной оплаты (например, Apple Pay и Google Pay) - 13%, на интернет-банкинги - 11%, на электронные кошельки - 9%.

По оборотам платежей россиян самый большой рост показали системы бесконтактной оплаты - в 2,1 раза в 2020 году относительно 2019 года. Тем не менее по обороту самая большая доля у банковских карт - 77%. На системы бесконтактной оплаты пришлось 10% оборота, на электронные кошельки - 7%, на интернет-банкинги - 5%.

Совокупный оборот платежей через сервис "Яндес.Касса" в этом году увеличился у таких площадок на 61% относительного 2019 года.