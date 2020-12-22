Reuters: Apple планирует наладить выпуск самоуправляемых автомобилей в 2024 году

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Компания Apple планирует в 2024 году наладить производство пассажирского самоуправляемого автомобиля собственной конструкции, оснащенного дешевым и энергоемким аккумулятором. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на несколько источников.

По их данным, Apple с 2014 года продолжает реализацию проекта Titan, предусматривающего разработку самоуправляемого автомобиля для массового потребителя. Тем самым компания под руководством Тима Кука избрала иной путь, чем ряд технологических фирм, создающих беспилотные такси. В их числе называется Waymo, принадлежащая одному из крупнейших в мире онлайн-ретейлеров Amazon, и Uber.

Согласно источникам агентства, Apple сосредоточена на разработке аккумулятора собственной конструкции - большой одноэлементной батареи, которая должна быть дешевле в производстве и более энергоемкой по сравнению с широко применяемыми сейчас аккумуляторами с несколькими ячейками питания. Источники Reuters при этом не уточняют, идет ли речь об электромобиле или машине с ДВС. Они не исключают, что компании придется конструировать свою первую самоуправляемую машину на базе модели признанной автомобилестроительной фирмы. Начало промышленного производства может быть отложено минимум до 2025 года.

Apple никогда не объявляла о планах по созданию своего первого самоуправляемого автомобиля, на это лишь указывали многочисленные утечки в СМИ. В качестве ориентировочных дат презентации новинки назывались 2017 и 2019 год. Apple в июне на Всемирной конференции разработчиков представила концепцию превращения смартфонов iPhone в виртуальные ключи для автомобиля. Эта функция доступна владельцам электромобилей Model 3 компании Tesla и новых автомобилей BMW 5 германского автогиганта, которые появятся в продаже в 2021 году.