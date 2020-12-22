Bloomberg: Великобритания может пойти на уступки ЕС в квотах по рыбной ловле

ТАСС, 22 декабря. Евросоюз рассматривает новое предложение Великобритании по решению вопроса о рыбном промысле в британских территориальных водах. Как сообщило в понедельник агентство Bloomberg , Соединенное Королевство может пойти на снижение квот по ловле рыбы при условии изменения позиций ЕС по другим пунктам переговоров о Brexit.

По словам его источников, обе стороны в минувшие выходные дали понять, что не готовы идти на новые компромиссы, однако в понедельник Лондон предложил уступить в рамках спора по отлову рыбы в обмен на аналогичные действия сообщества в других областях. Таким образом, новое предложение британских переговорщиков подразумевает снижение почти на треть объема улова, передаваемого Соединенному Королевству. Как отмечает агентство, на прошлой неделе Британия настаивала на принятии Евросоюзом условия по квотам в размере 60%.

Bloomberg не приводит информации о том, в каких конкретно сферах британская сторона ждет уступок от властей ЕС.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет консультаций по поводу условий выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, в том числе связанные с торговлей по правилам единого рынка. До конца переходного периода, продлевать который британское правительство отказалось, стороны должны договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле.

Британские власти на протяжении последних недель говорят о нежелании ЕС идти на уступки по двум "фундаментальным вопросам", в которых требования Брюсселя Лондон считает ущемлением своего суверенитета. Первым из них является распределение квот на вылов рыбы в исключительной экономической зоне Великобритании по завершении переходного периода после Brexit. Соединенное Королевство настаивает на их существенном увеличении для британской рыболовецкой отрасли.