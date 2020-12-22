Опрос: 22% россиян из-за пандемии отказались звать на Новый год детям Деда Мороза

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Почти четверть жителей России приняли решение не звать детям на Новый год Деда Мороза и Снегурочку из-за пандемии коронавируса и для экономии средств. Такие результаты опроса получил банк "Открытие" (имеются в распоряжении ТАСС).

"Для Деда Мороза со Снегурочкой проводы 2020 года и встреча 2021-го обещают быть не слишком урожайными с финансовой точки зрения. 65% россиян и 70% жителей столичного региона заявили, что в принципе не имеют привычки приглашать для детей Деда Мороза на Новый год. Но еще 22% откажутся от этого из-за пандемии и экономии денег", - сообщили в "Открытии".

О планах пригласить Деда Мороза со Снегурочкой для празднования Нового года сообщили лишь 6% россиян, еще 7% респондентов рассматривают такую возможность.

При этом большинство россиян заявили о планах смотреть телевизор в новогоднюю ночь, только 23% опрошенных твердо уверены, что не будут смотреть телевизор в ночь с 31 декабря на 1 января. При этом скептическое отношение россиян к традиционно главной новогодней передаче - "Голубому огоньку" - явно растет, отметили в "Открытии".

"35% опрошенных заявили, что этот формат себя давно изжил и его нужно менять. Главные критики "голубых огоньков" живут в Северо-Западном округе (43%) и в столичном регионе (42%). 23% россиян заявили, что смотреть "голубые огоньки" можно только фоном. Еще 19% считают просмотр "огоньков" вынужденной мерой наказания, потому что просто нет других вариантов. Тем не менее почти четверть наших сограждан (23%) продолжают смотреть "голубые огоньки" с удовольствием", - рассказали в банке.

Банк "Открытие" провел опрос с 14 по 21 декабря по репрезентативной выборке среди 1 тыс. россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.