Эксперты сообщили, что в России средний чек на красную икру и ее имитации вырос на 24%

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Продажи натуральной и синтетической красной икры в декабре в России снизились на 1%, а средний чек вырос на четверть, следует из данных исследования крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД", ежедневно обрабатывающего по 44 млн чеков с 1 млн онлайн-касс в стране.

"С 1 по 20 декабря 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года средний чек покупки красной икры, ее заменителей и имитации (на какую сумму приобретают товар за одно посещение торговой точки) составил 221 рубль, на 24% больше, чем в прошлом году в то же время. Число покупок снизилось на 1%", - говорится в исследовании, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Эксперты "Платформы ОФД" отмечают, что в связи с эпидемиологической ситуацией, россияне реже ходят в магазины, но за одно посещение торговой точки приобретают больший набор товаров, чем прежде.

При этом в "Ашане" ТАСС сообщили, что спрос на белковую икру в декабре остался на уровне прошлого года, тогда как спрос на красную икру в торговой сети вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Речи о замене одного продукта на другой нет", - уточнил ретейлер.

Средний чек покупки шампанского и игристых вин, по данным "Платформы ОФД", в декабре составил 573 рубля, на 43% больше, чем в прошлом году в то же время. При этом число покупок снизилось на 49%.

Число покупок мандаринов выросло на 2%, а средний чек покупки составил 99 рублей, на 21% больше, чем в прошлом году в то же время. Увеличение суммы среднего чека покупки мандаринов связано с тем, что большой объем фруктов завозится из-за рубежа и цена на них привязана к курсам иностранных валют.