ТПП России выдала 513 сертификатов о форс-мажоре по внешнеторговым контрактам в 2020 году

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России в течение года выдала бизнесу 513 сертификатов о форс-мажорных обстоятельствах по внешнеторговым контрактам из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил ТАСС вице-президент палаты Вадим Чубаров.

"Поступило более 1 200 обращений о свидетельствовании форс-мажорных обстоятельств по внешнеторговым сделкам, оформлено 513 сертификатов о форс-мажоре", - сказал Чубаров.

Территориальные торгово-промышленные палаты, которые относятся к системе ТПП РФ, выдают заключения о форс-мажоре по договорам между российскими субъектами предпринимательской деятельности. По словам Чубарова, за время действия пандемии торгово-промышленными палатами в регионах РФ было рассмотрено более 80 тыс. обращений, выдано почти 6 тыс. заключений, проведено более 120 тыс. консультаций. Он отметил, что наибольшее количество заключений оформлено палатами в Москве, Нижегородской области, Татарстане, Санкт-Петербурге, Крыму, а также Центрально-Сибирской ТПП.

Вице-президент палаты подчеркнул, что выдача сертификатов и заключений об обстоятельствах непреодолимой силы ТПП России и торгово-промышленными палатами до конца 2020 года осуществляется на безвозмездной основе, что "является вкладом торгово-промышленных палат в дело борьбы с этим опасным явлением".

ТПП с 18 марта выдает заключения об обстоятельствах непреодолимой силы по внешнеторговым контрактам. Такими обстоятельствами считаются те ограничительные или иные специальные меры, которые принимает правительство РФ и региональные власти на территории России, если из-за них работающая в стране компания не может выполнить свои контрактные обязательства.