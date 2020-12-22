Предприятие в Амурской области наладило экспорт соевого масла в Монголию

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Маслоэкстракционный завод "Соя АНК" заключил договор на поставку соевого масла в Монголию. Объем первой поставки составляет 100 тонн, сообщила пресс-служба предприятия.

"Амурская компания наладила экспорт соевого масла в Монголию. Объем первой поставки составляет 100 тонн бутилированного рафинированного дезодорированного соевого масла. Этому во многом поспособствовала победа компании в окружном, а в последующем и в федеральном этапе всероссийского конкурса "Экспортер года", на котором компания заняла первое место в номинации "Прорыв года", - говорится в сообщении.

Завод "Соя АНК" входит в состав многопрофильной компании "АНК-холдинг", предприятие занимается переработкой высокопротеиновых соевых бобов без ГМО. Продукция поставляется по территории России, Китая, Японии, а также в Республику Корея, Вьетнам.

Агропромышленный комплекс - основной в экономике Амурской области. До 1990 года в Приамурье выращивалось более 70% общего объема российской сои, сейчас - свыше 40%. Наряду с древесиной бобовые - одна из основных статей экспорта региона.