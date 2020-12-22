Субъекты МСП Волгоградской области получили поддержку на 26 млрд рублей с начала пандемии

ВОЛГОГРАД, 22 декабря. /ТАСС/. Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в Волгоградской области для продолжения работы в условиях пандемии получили господдержку на общую сумму порядка 26 млрд рублей, сообщила ТАСС председатель комитета экономической политики и развития региона Галина Быкадорова.

"Приняты беспрецедентные меры поддержки малого бизнеса. С начала пандемии по настоящее время более 40 тыс. МСП оказана поддержка на почти 26 млрд рублей", - сказала глава комитета.

Она уточнила, что из этих средств порядка 21 млрд рублей выделено на федеральном уровне и около 5 млрд рублей - из регионального бюджета. "Самой востребованной мерой господдержки стала льготная программа кредитования под 2% годовых - ею воспользовались 3,5 тыс. предпринимателей на 4,5 млрд рублей. На втором месте - каникулы по кредитам на шесть месяцев - их использовали 1 177 предпринимателей на сумму 9,1 млрд рублей", - отметила Быкадорова.

По ее словам, некоторые МСП переориентировались в новых условиях и перешли в категорию самозанятых. "На сегодняшний день в Волгоградской области уже почти 20 тыс. самозанятых граждан. Чаще всего это парикмахеры, водители, есть педагоги, которые занимаются только репетиторством. Они также могут пользоваться всеми мерами поддержки, которые предоставляют волгоградским предпринимателям центр "Мой бизнес", Корпорация МСП, другие федеральные и региональные институты развития", - подчеркнула собеседница агентства.

Всего в Волгоградской области сейчас около 72 тыс. субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей. Их поддержка осуществляется также в рамках регионального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".