Конгресс США одобрил бюджет на 2021 финансовый год и пакет экономических мер

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей одобрил в понедельник вечером проект бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), а также пакет мер стимулирования экономики страны. Трансляция голосования велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа.

Теперь документы, как ожидается, в ближайшее время подпишет президент США Дональд Трамп.

В воскресенье республиканцы и демократы в Конгрессе смогли уладить продолжавшиеся несколько месяцев разногласия и достичь договоренности по новому пакету мер стимулирования экономики страны объемом почти $900 млрд. Данная инициатива дополнила пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2021 финансовом году в размере около $1,4 трлн.

До этого обе палаты одобряли последний пакет по стимулированию пострадавшей от последствий пандемии экономики в апреле. К настоящему времени срок многих его положений уже подошел к концу. Согласованный законодателями пакет предусматривает предоставление еженедельно до середины марта дополнительно $300 в рамках федерального пособия по безработице, а также прямые выплаты в размере $600 ряду категорий граждан, меры, направленные на поддержку бизнеса, школ, поставщиков медицинских услуг, а также арендаторов, столкнувшихся с угрозой выселения из-за неспособности оплачивать счета за аренду. В частности, из бюджета на оказание помощи малому бизнесу будет направлено $325 млрд, авиакомпаниям - $15 млрд.

Кроме того, отмечается в документе, на распространение вакцин от COVID-19, тестирование населения на коронавирус, отслеживание контактов заразившихся заложено $69 млрд. К настоящему времени американская администрация ассигновала с согласия Конгресса на чрезвычайные меры стимулирования экономического роста уже свыше $6 трлн с учетом шагов, сделанных Федеральной резервной системой.

При этом в пакет по бюджету не был включен отдельный законопроект, который необходим для утверждения выдвинутой избранным президентом США Джозефом Байденом кандидатуры отставного генерала Ллойда Остина на пост министра обороны. Дело в том, что во главе Пентагона, согласно американскому законодательству, не могут находиться лица, уволившиеся с действительной военной службы менее семи лет назад. Данный запрет распространяется и на Остина, который оставил службу весной 2016 года. До этого в истории США Конгресс лишь дважды делал такое исключение - для Джорджа Маршалла в 1950 году и Джеймса Мэттиса в 2017 году.