В Приамурье из-за закрытия границ образовалось 40,5 тыс. вакансий в сфере строительства

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Более 40,5 тыс. вакансий в сфере строительства заявлено работодателями в Центр занятости Амурской области. Дефицит специалистов в отрасли связан с закрытием границ, сообщила во вторник журналистам заместитель министра строительства и архитектуры Амурской области Оксана Александрова.

"Более 40,5 тыс. вакансий в сфере строительства заявлено работодателями в центре занятости. Почти 80% работников, [ранее] привлекаемых в строительные организации, - это иностранные граждане из КНР. С начала 2020 года из-за закрытия российско-китайской границы резко обнаружился дефицит", - сказала Александрова.

Для стабилизации ситуации власти региона прорабатывают кадровый вопрос, в том числе с профильными учебными заведениями.

"Подготовку кадров в строительной отрасли осуществляют семь учреждений, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования, и количество выпускников ежегодно [составляет] около 600 человек. <...> На 2021-2022 [учебный] год провели работу по увеличению набора на строительные профессии, в частности, на мастера общестроительных работ планируем увеличить прием абитуриентов на 100 человек. Далее мы проанализировали материальную базу и кадровый потенциал колледжей и заявляем, что порядка 3 тыс. человек мы готовы обучить в рамках профессиональной подготовки, в том числе по ускоренным программам - около 60 направлений подготовки", - сказал начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования Амурской области Михаил Захаров.

Кроме того, власти региона рассматривают заявку, поданную компаниями на трудоустройство работников из Узбекистана. "Около 12 организаций наших готовы в случае соответствующей квалификации работников принять 400-450 граждан Узбекистана. <...> Проводится работа по поиску кадров по другим регионам России", - отметила Александрова.