Власти отобрали 10 российских аудиовизуальных сервисов для предустановки на Smart TV

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президиум Правительственной комиссии по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента утвердил 10 сервисов для обязательной предустановки на телевизоры с поддержкой Smart TV с 1 апреля 2021 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минцифры РФ.

Всего было подано 28 заявок по классу "программы, обеспечивающие аудиовизуальные сервисы", рассказали в министерстве. Из них было отобрано лишь 10 сервисов: Wink, Ivi, Okko, More.tv, Premier, Start, "Кинопоиск", "Смотрим", НТВ и "Первый".

Сервисы оценивались по трем основным критериям: популярность (по суточной аудитории), государственное участие в структуре собственности владельца сервиса, а также наличие отечественного аудиовизуального контента собственного производства и/или произведенного на заказ.

Президиум и состав Правительственной комиссии по развитию производства и распространения аудиовизуального контента утверждены распоряжением правительства от 16 декабря 2020 года. В состав президиума, помимо его председателя, вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, входят в том числе первый замруководителя администрации президента РФ Алексей Громов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заместитель руководителя аппарата правительства Леонид Левин, пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков, глава Минцифры РФ Максут Шадаев, глава Роскомнадзора Андрей Липов. В состав самой правкомиссии входят представители отраслевых ассоциаций, федеральных телеканалов, операторов связи, медиа, а также интернет-компаний.