Псковская область впервые начала экспортировать зерно в страны Африки

ПСКОВ, 22 декабря. /ТАСС/. Аграрии Псковской области впервые начали экспортировать зерно в зарубежные государства, в том числе в страны Африки и Ближнего Востока. Этого удалось достичь за счет того, что в регионе в 2020 году вырос объем производства пшеницы, которому эксперты присвоили высший - третий класс качества, сообщил во вторник ТАСС начальник комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области Николай Романов.

"В сельском хозяйстве Псковской области в 2020 году произошли беспрецедентные изменения в части освоения внешних рынков предприятиями растениеводства. В частности, хозяйство "Тригорское" заключило контракт с торговым домом "Содружество" по экспорту пшеницы третьего класса, продовольственного. За рубеж отправлена первая партия - 10 тыс. тонн. Это говорит о том, что хозяйственники, используя новых технологии, привлекли специалистов в растениеводстве, агрономов и добились наивысших показателей по качеству зерна и его урожайности. У нас вообще за всю историю Псковской области, и даже во времена губернии в XX веке не было такого, чтобы пшеница продавалась на экспорт. Такого не было и в советское время", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что псковское зерно будет поставляться в страны Африки и Ближнего Востока. "Важно, что наши псковские аграрии смогли продать зерно на экспорт по европейским ценам, а она на порядок выше, чем на внутреннем российском рынке. Таким образом, полученные средства аграрии смогут направить на дальнейшее развитие своего хозяйства, на освоение новых земель, на увеличение посевных площадей, чтобы на будущий год увеличить объемы экспортируемого зерна", - пояснил Романов.

По его словам, лидерами по производству зерна в Псковской области являются хозяйства, расположенные в Островском, Псковском, Пушкиногорском и Себежском районах. "В 2020 году сельхозтоваропроизводителями в этих муниципалитетах намолочено зерна в бункерном весе 166 тыс. тонн - это на 16 тыс. тонн больше по сравнению с прошлым годом. При этом мы добились и высокой урожайности - почти 42 центнера с гектара. По этому показателю мы занимаем второе место в СЗФО", - заключил начальник комитета.