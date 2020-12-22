МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Инвестиции бизнес-ангелов в российские проекты в 2020 году выросли почти в три раза, объем сделок в этом сегменте увеличился за год с 1,2 млрд рублей до 3,7 млрд рублей, а количество - с 19 до 55. Об этом сообщается в исследовании журнала для предпринимателей Inc. Russia сделок с участием российских стартапов в период с 1 января по 30 ноября 2020 года.

В целом, российский венчурный рынок в 2020 году вырос почти в два раза - до 21,9 млрд рублей против 11,6 млрд рублей в 2019 году. Журнал исследовал все публичные сделки с участием российских стартапов, объявленные в период с 1 января по 30 ноября. Больше всего вырос сектор иностранных инвестиций, самое значительное падение показал государственный венчур.

Рынок корпоративных инвестиций за отчетный период вырос вдвое - с 2,5 млрд рублей до 5,2 млрд рублей. Самая крупная сделка - венчурный кредит на 3,7 млрд рублей, полученный онлайн-кинотеатром ivi от Альфа-банка.

Сегмент частных инвесторов вырос с 1,1 млрд рублей до 3,7 млрд рублей, в основном за счет Романа Абрамовича, вложившего $20 млн в игровой сервис 110 Industries. Частные фонды в 2020 году инвестировали в российские стартапы почти 2,3 млрд рублей, что на 64,3% больше, чем годом ранее.

Государственный венчур по сравнению с 2019 годом упал с 4,3 млрд до 3,1 млрд рублей. Средний чек сделки с российским стартапом вырос во всех категориях, кроме государственного сектора. Падение составило 43,7% - с 208,5 млн рублей до 117,3 млн рублей.

Продолжает снижаться доля российских акселераторов. В 2020 году они закрыли 16 сделок на 89 млн рублей, а в прошлом году - 45 на 209 млн рублей. В 2018 году с участием акселераторов было закрыто 107 сделок на рекордные 466,8 млн рублей.