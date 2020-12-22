МЭР создало экспертный совет по устойчивому развитию для взаимодействия с бизнесом

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития создало экспертный совет по устойчивому развитию для регулярного взаимодействия с бизнесом, сообщается в пресс-релизе министерства.

"Более 30 ведущих российских и зарубежных компаний вошли в состав совета, который будет работать под руководством министра экономического развития Максима Решетникова. Совет станет площадкой для регулярного взаимодействия министерства с российским бизнесом по "устойчивой" повестке", - сообщают в Минэкономразвития.

Отмечается, что совместно с представителями компаний министерство продолжит работу по обсуждению социальных и экологических аспектов ведения бизнеса, а также вклада частного сектора в достижение Целей устойчивого развития ООН. "Также участники совета будут обсуждать вопросы адаптации российских компаний к новым международным трендам и регуляторике в области устойчивого развития, в том числе реакцию на вероятное введение пограничного корректирующего углеродного механизма в ЕС", - указывают в министерстве.

"Совокупный мировой объем отраслей, где потребуются "устойчивые" продукты и услуги, вырастет к 2030 году до $16,3 трлн. Мы надеемся, что российский бизнес сможет воспользоваться открывающимися возможностями в "устойчивой" повестке... ", - отметила директор департамента Минэкономразвития Наталья Стапран.