Минпромторг отслеживает ситуацию с наличием жизненно важных лекарств на российском рынке

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Минпромторг РФ регулярно отслеживает ситуацию с наличием лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения (ЖНВЛП) на российском рынке на фоне сокращения их производства, сбоев обеспечения в регионах и ростом спроса из-за включения большинства из них в рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в Минпромторге РФ.

В Минпромторге России заявили, что ведомство "в регулярном режиме отслеживает ситуацию с наличием лекарственных препаратов на российском рынке, тем более включенных в перечень ЖНВЛП". "Перечисленные в поступившем открытом письме лекарственные препараты относятся к различным нозологическим группам и ценовым сегментам. Стоит отметить, что большая часть препаратов включена в разработанные Минздравом России временные рекомендации по диагностике, профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции. В период пандемии мы фиксируем повышенный спрос на препараты, включенные в рекомендации во всех сегментах рынка, и главным образом со стороны региональных органов здравоохранения. Часть этих препаратов в "мирное время" востребована незначительно и имеет ограниченный рынок, некоторые из них производятся единственным производителем", - отметили в Минпромторге РФ.

При этом, сообщили в министерстве, система ценообразования на препараты ЖНВЛП, которая не учитывала возросшие издержки, стала "основной проблемой, повлекшей массовый уход с рынка [производителей] и сокращение производства препаратов".

"Еще одним фактором, негативно сказывающимся на обеспеченности системы здравоохранения необходимыми лекарственными препаратами стало отсутствие сформированной прогнозной потребности в лекарственных препаратах. В настоящее время Минздравом России проводится работа с субъектами РФ по формированию консолидированной потребности в лекарственных препаратах, предназначенных для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, после ее завершения будет проведен анализ возможностей производителей и поставщиков по ее удовлетворению и при необходимости приняты соответствующие меры", - сказали в ведомстве.

В октябре 2020 года было принято постановление правительства, устанавливающее особенности государственного регулирования предельных отпускных цен на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП. "В рамках данного механизма уже пересмотрены цены на ряд препаратов (ломустин, этопозид, азатиоприн), что позволило как зарубежным, так и отечественным производителям возобновить производство и поставки таких препаратов", - добавили в ведомстве.

Ранее Всероссийский союз пациентов (ВСП) от лица 20 пациентских объединений направил письмо президенту РФ, а также в правительство РФ, Минздрав и Минпромторг со списком из 42 лекарственных препаратов, дефицит которых наблюдается в России последние несколько месяцев.

Реализуемые меры

"На наш взгляд в текущей ситуации необходимо принятие целого ряда мер, которые позволят не допускать ситуации, при которой будут наблюдаться сбои в системе лекарственного обеспечения", - считают в Минпромторге. В условиях пандемии важна слаженная и организованная работа всех уровней власти, а также производителей и дистрибьютерского звена, отметили в министерстве.

"В последнее время мы получаем сигналы из разных регионов о нехватке препаратов, совместно с другими органами власти мы внимательно разбираем каждый из них. Так, по некоторым вопросам не так давно ФАС России при участии Минпромторга и производителей был проведен ряд рабочих совещаний с участием региональных органов власти в сфере здравоохранения по вопросам лекарственного обеспечения. В результате этих совещаний был выявлен ряд проблемных вопросов, связанных с процедурой проведения закупок лекарственных препаратов самими субъектами", - сообщили в ведомстве.

По данным государственного реестра лекарственных средств, на территории РФ производятся по полному циклу, включая синтез фармацевтической субстанции, 21 МНН [уникальное наименование действующего вещества лекарственного средства], со стадии производства готовой лекарственной формы - 9 МНН, технологические операции по упаковке осуществляются по 4 МНН.

Как сообщили в Минпромторге, по некоторым препаратам, относительно которых ведомство видит повышенный спрос и существующие ограничительные факторы по линии обеспеченности субстанцией, не производимой в стране, таким как эноксапарин натрия, принимаются меры по импортным поставкам для обеспечения стационаров, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусом.

По таким препаратам, как гидроксилхлорин, приняты меры по поставкам из-за рубежа, увеличено собственное производство за счет подключения дополнительных производственных площадок. В этом году, после включения в рекомендации, спрос на гидроксилхлорин возрос настолько, что за период апрель - май этого года было произведено в 173 раза больше чем за весь 2019 год, сообщили в ведомстве.

Что предлагают эксперты

Среди мер, которые могут помочь устранить дефицит, ВСП видит увеличение объемов производства российских препаратов и субстанций, изменение механизма регулирования предельных отпускных цен на препараты из перечня ЖНВЛП с учетом повышения мировых цен, а также упрощение схемы продления регистрации для лекарственных препаратов, ранее прошедших эту процедуру.

Как пояснил ТАСС глава Ассоциации фармацевтических производителей ЕАЭС Станислав Наумов, в России уже производится около 50% перечня стратегически значимых лекарств, состоящего из 215 наименований. По словам Наумова, дефицит по иностранным препаратам может быть устранен путем профицита выпуска собственных лекарств. Производители, входящие в ассоциацию, готовы рассмотреть вопрос начала производства и масштабирования для дефицитных препаратов. "Я готов с союзом пациентов встретиться и эти 42 препарата разложить с точки зрения, что мы можем сделать уже сейчас на своих мощностях, что мы можем сделать, получив соответствующее правовое основание, соблюдая сроки действия патентов, и где мы готовы к партнерству с производителями, которые сейчас уже это делают. Если и другие ассоциации и производители объединятся, я уверен, что мы с этими 42 МНН разберемся достаточно быстро", - отметил он.

Также ассоциация предлагает перейти на федеральные государственные офсетные (многолетние) контракты по полному циклу производства лекарственных препаратов. "Вторая мера, которую мы предлагаем - прекратить действие "вечнозеленых патентов", на ту часть списка, которая дефицитна, которую мы не производим сейчас у себя. По тем лекарствам, которые выходят из-под патентной защиты, нужно достаточно смело, беря пример с глобальных производителей в других странах, организовывать производство у себя. Третье, что мы считаем в перспективе правильным - переход на другую систему закупок лекарственных средств. Необходимо перейти от малоэффективной системы госзакупок на персональное обеспечение по рецептам врачей с использованием механизмов компенсации", - отметил он в беседе с ТАСС, пояснив, что по отдельным МНН доля отмененных аукционов составляет 25%.