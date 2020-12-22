Глава Вологодской области заявил, что турпоток в регион снизился на 30% из-за пандемии

ВОЛОГДА, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Вологодской области прогнозируют снижение туристического потока в регион в 2020 году на 30% из-за пандемии. Ежегодно область посещало около 3 млн туристов, в этом году ожидается примерно 2 млн человек, сообщил в интервью ТАСС губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"По итогам года мы прогнозируем падение турпотока, потому что у нас были закрыты гостиницы и общепит на первой волне пандемии весной. Тогда около 30% регионов страны целиком были закрыты. По итогам 2020 года мы прогнозируем 2 млн туристов и экскурсантов, то есть ожидаем падение турпотока примерно на 30%. То же самое и в Великом Устюге [снижение турпотока примерно на треть], хотя его посещают ежегодно около 380 тыс. туристов и экскурсантов, порядка 100 тыс. в новогодние и рождественские праздники [едут в вотчину Деда Мороза]", - рассказал глава региона.

Он отметил важное значение программы кешбэка, в которой область приняла участие во второй волне. "Туроператоры привезли путешественников в наши города-жемчужины - Вологду, Череповец, Белозерск, Ферапонтово, Великий Устюг и другие. В целом, кешбэк нам помог, но незначительно, пандемия нанесла по туризму сокрушительный удар. Если для нашего экономически мощного региона, где туризм формирует всего 2% валового внутреннего продукта, это несущественно, то для южных регионов, где валовой внутренний продукт формируется за счет туризма на 10%, это ощутимо", - сказал Кувшинников.