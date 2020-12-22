Промпроизводство вырастет в Вологодской области в 2020 году на 1,5%, несмотря на пандемию

ВОЛОГДА, 22 декабря. /ТАСС/. Индекс промышленного производства в Вологодской области вырастет по итогам 2020 года на 1,5%. Основной прирост обеспечили не только традиционные отрасли металлургии и производства минеральных удобрений, но и лесопромышленный комплекс и сельское хозяйство, сообщил в интервью ТАСС губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Индекс промышленного производства вырастет в области на 1,5%. В России он составит 96%. Если внешнеторговый оборот России в целом просел на 17%, то в Вологодской области он наоборот вырос на 0,5% за счет того, что мы диверсифицировали экспорт. Это теперь не только металл и химические удобрения, но и продукция лесопромышленного комплекса. Сейчас в Европе очень серьезный спрос на биотопливо. Мы видим большое увеличение поставок продукции нашего лесопромышленного комплекса за границу - это брус, фанера, плиты ДСП, топливные брикеты и пеллеты", - сказал глава региона.

Возросли также поставки продуктов питания, выпускаемых под брендом "Настоящий вологодский продукт", объемы составляют порядка $300 млн. "Каждый год наблюдаем рост этого сегмента на 10-15%. В этом году рост поставок уже составил 12%, то есть в целом экспорт увеличился на 0,5%, а по некоторым направлениям, например, по продукции сельского хозяйства - на 12%", - сообщил губернатор.