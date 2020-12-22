Главой Корпорации МСП назначен Исаевич

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил новым генеральным директором Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) заместителя руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Александр Исаевича. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте кабинета министров.

На сайте также уточняется, что возглавлявший корпорацию Александр Браверман освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

Распоряжение закрепляет ряд других изменений в структуре управления корпорацией. Так, председателем совета директоров становится первый вице-премьер Андрей Белоусов. Занимавший этот пост министр экономического развития Максим Решетников вместе с генеральным директором "Юнизоо" Дмитрием Бавиновым войдет в состав совета директоров.

Корпорация МСП - один из крупных российских институтов развития. С ее помощью государство оказывает поддержку представителям малого и среднего бизнеса. В рамках реформы институтов развития Корпорация МСП присоединится к другому, более крупному институту развития - "ВЭБ.РФ", на базе которого будет создан инвестиционный блок для стимулирования экономического роста.