Госдума приняла закон об основах регулирования пчеловодства в России

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник приняли в третьем чтении законопроект о регулировании пчеловодства в России.

Документ устанавливает правовые основы развития пчеловодства как сельскохозяйственной деятельности, а также деятельности по сохранению пчел. Так, в законодательстве будут прописаны новые понятия: "пчеловодство", "пчеловодческая инфраструктура", "продукция пчеловодства", а также "пасека", "улей" и "пчелиная семья". Кроме того, в законе также будут указаны задачи развития пчеловодства и полномочия органов государственной власти в этой сфере.

Законопроект допускает использование для пчеловодства земель сельскохозяйственного назначения и других земель, если пчеловодство допускается их режимом. Требования к размещению пасек будет устанавливать Минсельхоз России. При этом документ запрещает располагать пчеловодческую инфраструктуру на земельных участках, которые были использованы для размещения кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, а также пунктов захоронения радиоактивных отходов.

Согласно законопроекту, учет пчел будет осуществляться в соответствии с законодательством о ветеринарии. На каждую пасеку в порядке, установленном субъектом РФ, оформляется ветеринарно-санитарный паспорт. При этом ветеринарные правила содержания пчел будут утверждаться Минсельхозом России. Отношения в сфере разведения племенных пчел, производства и использования племенной продукции пчеловодства будут регулироваться законодательством РФ в сфере племенного животноводства. Документ также запрещает применять для лечения пчел лекарственные препараты, не прошедшие государственную регистрацию в соответствии с российским законодательством.

Имущественные отношения, связанные с оборотом продукции пчеловодства, будут регулироваться гражданским законодательством. При этом действие документа не распространяется на отношения, связанные с получением продуктов жизнедеятельности объектов животного мира (меда, воска диких пчел и других), - они регулируются законом "О животном мире".

Кроме того, лица, ответственные за применение пестицидов и агрохимикатов, обязаны будут не позднее чем за три дня до проведения таких работ оповестить об их проведении население на расстоянии до 7 километров от границ запланированных к обработке участков.