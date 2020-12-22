Трутнев сообщил, что решения по дальневосточной авиакомпании будет принимать кабмин

ТАСС, 22 декабря. Право принятия решений по создаваемой на базе "Авроры" дальневосточной авиакомпании будет за правительством РФ в лице Минвостокразвития. Об этом во вторник на форуме "ДФО 2020" сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Мы договорись о некотором балансе, что никто не будет обладать контрольным пакетом. При этом, так сказать, право золотой акции, право принятия каких-то наиболее важных решений мы оставим за правительством Российской Федерации в лице скорее всего Министерства по развитию Дальнего Востока", - сказал он.

Вице-премьер уточнил, что сейчас идет разговор о выкупе необходимой доли компании "Аврора" Сахалинской областью, а затем каждая территория войдет своим блокирующим пакетом.

Трутнев также отметил, что эффект от создания дальневосточной авиакомпании ощутится через 1,5 года.

"Думаю, что если говорить о реальной отдаче новой компании, реального ощущения, что что-то меняется, нам придется говорить о том, что это, наверное, где-то плюс полтора года к нашей с вами беседе", - сказал Трутнев.

Он добавил, что авиапарк создаваемой на базе "Авроры" дальневосточной компании будет состоять из отечественных судов. "Мы должны добиться того, чтобы на Дальнем Востоке появился один крупный оператор, который может выступить заказчиком на приобретение отечественных судов, и у нас еще будет немало проблем с Министерством промышленности о том, какие суда нам нужны, в какие сроки. Потому что мы настроены на приобретение именно только российского парка", - сказал Трутнев.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что авиакомпания будет создана до 1 февраля 2021 года.