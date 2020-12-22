Дума обязала импортеров оплачивать исследования проб сельхозпродукции

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении законопроект об обязанности иностранных сельхозтоваропроизводителей на постоянной основе оплачивать лабораторные исследования проб и образцов подкарантинной продукции, ввозимой в РФ.

Согласно действующим нормам, исследования проводятся за счет собственников до 1 января 2021 года - после этого они должны будут проводиться за счет средств федерального бюджета РФ. При этом, как отмечают авторы инициативы, отечественные сельхозтоваропрозводители обязаны оплатить лабораторные исследования проб и образцов подкарантинной продукции за свой счет, в том числе при перемещении такой продукции в соседний регион.

Изначально авторы инициативы предлагали продлить период до 2023 года. Но ко второму чтению профильный комитет одобрил поправку, которая продлевает этот период бессрочно. Таким образом, документ предполагает, что иностранные сельхозтоваропроизводители на постоянной основе должны будут оплачивать лабораторные исследования проб и образцов подкарантинной продукции, ввозимой в РФ.