Путин подписал закон о регламентации закупок операторов по обращению с ТКО

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий нормы закона о закупках отдельными видами юридических лиц (223-ФЗ) на региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Работа операторов по обращению с ТКО была шире видов деятельности, обозначенных в законе "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Новый документ позволит распространить положения и на их закупки, отмечалось в опубликованной ранее пояснительной записке.

Закон является составным элементом реформы сферы вывоза и утилизации ТКО, говорилось в заключении комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Его принятие усилит контроль за оказанием услуг по обращению с ТКО, региональными операторами и правовое регулирование в этой области.

Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" устанавливает общие принципы и основные требования к закупкам госкорпораций, государственных и публично-правовых компаний, субъектов естественных монополий, организаций, занимающихся энергоснабжением, водоснабжением и водоотведением, а также обработкой, утилизацией, обезвреживанием и захоронением твердых коммунальных отходов.