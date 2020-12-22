Госдума ратифицировала протокол к соглашению с Кипром о налогах на доходы

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума ратифицировала протокол об изменениях в соглашение о двойном налогообложении с Кипром. Документ внесен на ратификацию правительством РФ.

Речь идет о протоколе о внесении изменений в соглашение между правительством РФ и правительством Республики Кипр от 5 декабря 1998 г. об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. Он был подписан 8 сентября 2020 г.

"Необходимость внесения изменений в соглашение вызвана изменившимися условиями экономической деятельности и продиктована экономической ситуацией как в Российской Федерации, так и в мире в целом, что, в свою очередь, вызвало необходимость концентрации финансовых ресурсов для обеспечения предпринимаемых правительством РФ мер по поддержке населения и экономики страны в свете угрозы распространения новой коронавирусной инфекции", - отмечается в пояснительной записке к документу. В ней указывается, что "изменения направлены на борьбу с уклонением от налогообложения посредством использования схем, с помощью которых большая часть доходов российского происхождения по сути выплачивается российским бенефициарам через кипрскую юрисдикцию, в которой расположены компании, самостоятельно не распоряжающиеся указанными доходами и через которые такие доходы проходят транзитом".

Правило с исключениями

Положения протокола устанавливают режим налогообложения у источника доходов в виде дивидендов и процентов по ставке в размере 15% с исключениями. К таким исключениям в части дивидендов относятся инвестиции, осуществляемые правительством, ЦБ, пенсионными фондами, страховыми компаниями обеих стран, а также публичными компаниями Кипра и РФ, у которых доля акций с правом голоса, находящихся в свободном обращении, составляет не менее 15% и которые прямо владеют не менее чем 15-процентной долей участия в капитале компаний, выплачивающих дивиденды, в течение 365 дней, прямо предшествующих дате выплаты дивидендов. В отношении таких доходов установлена ставка налога у источника в размере 5%. Эта пониженная ставка применяется исключительно в случае наличия фактического права на дивиденды у получателей дохода и статуса резидента Кипра или РФ.

В части процентных доходов к таким исключениям относятся долговые обязательства перед публичными компаниями, в отношении которых выполняются аналогичные условия касательно размера участия в капитале компании, выплачивающей дивиденды, и доли собственных акций, находящихся в свободном обращении. Для них предусмотрена 5-процентная ставка налога у источника при условии, что такая публичная компания является фактическим получателем дохода и резидентом Кипра или РФ.

Одновременно протокол устанавливает освобождение от налогообложения у источника процентных доходов, выплачиваемых по банковским кредитам, по обращающимся правительственным и корпоративным облигационным займам, по обращающимся еврооблигационным займам, а также по долговым обязательствам перед правительством, ЦБ, пенсионными фондами и страховыми компаниями обоих государств. Условием применения освобождения от налогообложения у источника процентных доходов по соответствующим долговым обязательствам является наличие фактического права на доход у лица, получающего такие процентные доходы, и статуса резидента договаривающегося государства.

Ранее в Минфине подсчитали, что благодаря протоколу уже со следующего года бюджет РФ будет дополнительно получать 130-150 млрд руб. ежегодно от повышения Кипром налога на дивиденды.

25 марта президент России Владимир Путин предложил повысить с 2% до 15% ставку налога с дивидендов, которые выводятся за рубеж в офшорные юрисдикции. Указанная мера требовала корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами.

Вопросы вывода капитала

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал очень важными решениями ратификацию Госдумой протоколов к соглашениям с Кипром и с Люксембургом. "Это, действительно, тема для нас ключевая и имеет отношение не только к двойному налогообложению. Самое главное - это вопросы вывода капитала. Налогообложение будет касаться тех, кто хочет вывести капиталы. Это борьба с офшорами, и остается еще одна страна - это Нидерланды. Сегодня позиция правительства прозвучала, можно высказать, наверное, слова благодарности председателю правительства. Когда он пришел в думу, это звучало в первых его выступлениях, и затем, во время диалога с политическими фракциями он еще раз подтвердил, что с этим будет бороться. Бороться с выводом капитала, бороться с этими возможностями, которые предоставляют некоторые страны. Поэтому как можно быстрее надо вносить соответствующую денонсацию соглашения между нашей страной и Нидерландами", - указал Володин.

"Мы не можем мириться, когда у нас до сегодняшнего дня существует возможность выводить денежные средства, и компании этим зачастую пользуются: огромные деньги уходят от налогообложения. Давайте мы здесь вместе как можно быстрее точку в этом вопросе поставим. Налоги надо платить в стране. А тот, кто хочет их вывести, должен понимать, что нужно будет в любом случае платить налоги и развивать свою экономику. Вносить вклад в развитие здравоохранения, образования, заниматься социальной защитой наших граждан", - отметил председатель Госдумы.