Чекунков заявил, что почти 11% средств на поддержку бизнеса при пандемии пришлось на ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 22 декабря. /ТАСС/. Субъекты малого и среднего бизнеса Дальнего Востока в рамках поддержки во время пандемии получили почти 11% финансовой помощи, оказанной МСП в Российской Федерации. Об этом сообщил во вторник в ходе Дальневосточного онлайн-форума "ДФО-2020" глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

"На Дальнем Востоке у нас более 300 тыс. субъектов МСП, особенно в приграничных регионах экономика динамичная, экономика торговая, и, конечно, удар, который получила, в первую очередь, сфера услуг и туризм, он был самым сильным. Например, количество въехавших иностранных туристов упало ровно в 10 раз в 2020 году по отношению к 2019 году. Тем не менее, по линии федеральной поддержки, программы льготного кредитования двухпроцентного Дальний Восток получил непропорциональную, и это хорошо, конечно, с нашей точки зрения, помощь по сравнению с федерацией в общей сложности. Почти 11% всей федеральной помощи, направленной на поддержку малого и среднего бизнеса, пришлось на субъекты, которые ведут деятельность в Дальневосточном федеральном округе, это в среднем 10 600 рублей на человека, занятого в МСП", - сказал Чекунков.

Он уточнил, что в России этот показатель составляет немногим более 6 тыс. рублей. Кроме того, с дальневосточным бизнесом велась активная работа по помощи в освоении новых каналов ведения бизнеса, в том числе онлайн.

По последним данным, на Дальнем Востоке зарегистрировано свыше 170 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выписаны 150 тыс. жителей, более 2 тыс. человека умерли. Наиболее сложная обстановка с заболеваемостью сохраняется в Магаданской области, на Камчатке и Сахалине. По числу ежедневно регистрируемых заразившихся лидирует Хабаровский край.