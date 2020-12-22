Путин подписал закон, заменяющий акцизы на алкоголь спецмарками

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, меняющий порядок выдачи федеральных акцизных и специальных марок для алкогольной продукции органами контроля производства и оборота алкоголя. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Закон предписывает унифицировать марки и перераспределить полномочия при контроле за оборотом в данной области, обеспечив электронное взаимодействие Росалкогольрегулирования и таможенных органов. Функции по выдаче марок и контролю за их использованием будут сосредоточены в Росалкогольрегулировании, а полномочия по контролю маркировки продукции при ее декларировании и иных таможенных операциях закрепят за ФТС.

Как отметил ранее на заседании комитета Совфеда по экономической политике зампред комитета Иван Абрамов, закон совершенствует систему учета и декларирования в этой сфере. Упрощается процедура выдачи федеральных специальных марок, необходимых для производства и оборота алкогольной продукции, при этом прекращается использование акцизных марок.

Согласно документу, теперь для получения марок надо лишь предоставить заявление об их выдаче через систему ЕГАИС. Марки, не использованные в течение девяти месяцев со дня получения, должны быть уничтожены и автоматически заблокированы системой ЕГАИС.

"Минимизация риска нарушения права Евразийского экономического союза и законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании при реализации таких подходов будет обеспечена за счет применения электронных технологий прослеживаемости использования марок для всех видов алкогольной продукции в режиме, близком к реальному времени", - говорится в пояснительной записке к закону.

Полномочия Росалкогольрегулирования

Росалкогольрегулированию поручено вести единый госреестр мощностей основного техоборудования. Перечень сырья, которое используется для производства этилового спирта, будет устанавливаться не самим ведомством. Уточняются условия перевозки автотранспортом этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25%.

Предусматривается, что сельхозтоваропроизводители имеют право производить, хранить, поставлять и продавать в розницу вино, игристое вино (шампанское), вино и игристое вино с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения. С 5 тыс. до 15 тыс. декалитров в год увеличивается объем реализации такими производителями вина и игристого вина из собственного винограда.

Ввозимая в РФ алкогольная продукция, согласно закону, должна соответствовать требованиям техрегламентов, национальных (государственных), региональных (межгосударственных), международных стандартов. Таможенные органы до 31 марта 2021 года включительно выдают акцизные марки для маркировки ввозимого в РФ алкоголя по заявлениям, принятым до 31 декабря 2020 года включительно. Разрешается ввоз в Россию алкогольной продукции, маркированной акцизными марками, до 31 декабря 2021 года включительно, а также ее закупка, поставка и розничная продажа до окончания срока годности.