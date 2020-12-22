Госдума приняла законопроект о госрегулировании цен на социально значимые товары

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект о госрегулировании цен на социально значимые товары, инициированные правительством РФ. Документ оформлен как поправки ко второму чтению закона о статистическом учете.

"В целях стабилизации розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на территории субъекта Российской Федерации или территориях субъектов Российской Федерации правительство РФ вправе устанавливать на такие товары предельные розничные цены на срок не более девяноста календарных дней", - говорится в тексте документа.

Сейчас правительство РФ может воспользоваться этим правом, только если рост цен на указанные товары в течение тридцати календарных дней подряд составит 30% и более. Представленными поправками правительству дается возможность более оперативно реагировать на повышение цен, подчеркнул ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

9 декабря президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания. Глава государства подчеркнул, что увеличение цен связано не с пандемией коронавируса, а с попытками подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру.

16 декабря Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которые будут действовать до конца I квартала 2021 г. Предельные розничные цены на сахар составят 46 руб. за кг, на масло - 110 руб. за литр. Для труднодоступных регионов будут установлены повышающие коэффициенты: предельные цены за Уралом, на Крайнем Севере и в Калининграде через такие коэффициенты определят региональные власти.