Госдума уточнила во II чтении полномочия МЭР в сфере статистического учета

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, уточняющий полномочия органов власти по осуществлению официального статистического учета и порядка предоставления первичных статистических данных. Документ был инициирован правительством РФ.

Проект закона закрепляет за Минэкономразвития России полномочия по утверждению порядков разработки федерального плана статистических работ, координации деятельности в сфере официального статистического учета, предоставления и распространения общедоступной официальной статистической информации, разработки и утверждения форм федерального статистического наблюдения, а также полномочия по утверждению примерной формы соглашения об информационном взаимодействии.

Законопроект обязывает респондентов - юридических лиц, в отношении которых проводится федеральное статистическое наблюдение, представлять первичные статистические данные в электронном виде с использованием электронной подписи, если иное не установлено законом (в отношении субъектов малого предпринимательства данная норма будет применяться с 1 января 2022 года).