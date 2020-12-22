Эксперты оценили ущерб для народов Таймыра после аварии на ТЭЦ в более чем 175 млн рублей

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Размер ущерба коренным малочисленным народам Севера (КМНС) от разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске в Красноярском крае составляет более 175 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе союза КМНС по результатам работы этнологической экспертизы.

"Размер убытков, причиненных представителям коренных малочисленных народов, составляет около 175,3 млн рублей при единовременной выплате. При расчетах убытков учитывалась общая площадь водных ресурсов с ухудшенным качеством водных участков озера Пясино и реки Пясино, рыбопродуктивность рыбных запасов по каждому типу водоемов, средняя стоимость 1 килограмма рыбы и материальные затраты по рыболовству по данным родовых общин", - сообщили в пресс-службе.

В материалах, предоставленных пресс-службой, поясняется, что стоимостная оценка разлива топлива на ТЭЦ-3 была проведена в соответствии с методикой, утвержденной правительством РФ. Эксперты рекомендуют выплачивать компенсации в два этапа. На первом возместить прямые экономические убытки, причиненные общинам и домохозяйствам, а на втором - принять меры, направленные на поддержку КМНС в долгосрочной перспективе в сфере сохранения традиционного образа жизни, языков, культуры, восстановления промыслов взамен утраченных.

Ранее председатель МОО Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района "Ассоциация коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края" Григорий Дюкарев сообщал, что компания "Норникель" начнет осуществлять выплаты по программе поддержки коренных малочисленных народов севера (КМНС) в Красноярском крае до конца года. Планируется, что выплаты в размере от 150 до 170 млн рублей получат 34 семейных родовых общины.

Комиссию по проведению этнологической экспертизы создали Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и экспертный центр "ПОРА". В ее состав вошли представители Федерального агентства по делам национальностей, ученые из Московского государственного университета, Северного (арктического) федерального университета, Академии наук Якутии и Института этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая. Комиссия установит, как разлив нефтепродуктов повлиял на уклад жизни и традиционные промыслы КМНС. Также она изучит текущее и будущее техногенное влияние на ведение охоты и рыбалки, оленеводства, а также сохранение культурных традиций. Специалисты оценят последствия разлива топлива для среды обитания и дадут заключение по размерам и формам компенсации, которую получат представители коренных народов Таймыра.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы.