Ростовская АЭС планирует выработать 30 млрд кВт.ч электроэнергии в 2021 году

ВОЛГОДОНСК /Ростовская область/, 22 декабря. /ТАСС/. План по генерации электроэнергии для Ростовской АЭС в 2021 году предполагает выработку более 30 млрд кВт.ч, следует из сообщения, распространенного пресс-службой станции.

"Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России для Ростовской АЭС утвержден план по выработке электроэнергии на 2020 год в объеме 30 млрд 900 млн кВт.ч электроэнергии, который был выполнен 13 декабря 2020 года в 9:49. План на 2021 год - 30 млрд 63 млн кВт.ч", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что суточная выработка электроэнергии каждым энергоблоком составляет порядка 25 млн кВт.ч. Доля Ростовской АЭС в выработке объединенной энергосистемы юга составляет около 30%.

Согласно планам АЭС на 2021 год, все четыре энергоблока станции пройдут планово-предупредительный ремонт. Кроме того, рядом с основной башенной испарительной градирней третьего энергоблока продолжается сооружение вентиляторных градирен. Это позволит повысить эффективность работы энергоблока в летний жаркий период, отметили в пресс-службе. Ввод в эксплуатацию вентиляторных градирен планируется летом 2021 года.

Ростовская атомная электростанция - филиал концерна "Росэнергоатом" (ГК "Росатом"), в 2001-2010 годах носила название "Волгодонская АЭС". Расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км к северо-востоку от Волгодонска. Ростов-на-Дону и Волгоград расположены в 205 км и 175 км от станции.