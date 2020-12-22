"Лукойл" и Siemens создадут цифровую платформу для контроля качества продукции

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Компания "ЛЛК-Интернешнл" (100% дочернее общество "Лукойла") совместно с компанией Siemens приступило к созданию цифровой платформы для разработки рецептур и контроля качества продукции нефтяной компании. Об этом говорится в сообщении "Лукойла".

"Проект реализуется в рамках глобальной программы цифровой трансформации компании и охватит деятельность ее научно-исследовательских центров и лабораторий на территории Российской Федерации. Комплексная цифровая платформа, построенная на базе программного обеспечения Siemens Opcenter Research, Development and Laboratory (Siemens Opcenter RD&L), прежде всего, сформирует единую информационную среду, обеспечив при этом информационную безопасность и защиту данных", - говорится в сообщении.

Новая платформа также включит в себя обширную базу знаний "ЛЛК-Интернешнл" в области лабораторных тестов и рецептур, что позволит вести полноценную сквозную разработку продукции - от формирования идеи нового продукта до его запуска в производство, включая контроль качества и паспортизацию.

Такой подход значительно улучшит взаимодействие между подразделениями, расположенными в разных регионах России, обеспечит бесперебойный и оперативный обмен данными, а также упорядочит, стандартизирует и автоматизирует эти процессы. В планах компании постепенное внедрение данной платформы и на зарубежных рынках присутствия, уточнили в "Лукойле".

"Наша компания уделяет особое внимание развитию и внедрению новых технологий в бизнес-процессы. И это важный фактор для укрепления лидирующих позиций на рынке. Проект по внедрению цифровых решений компании Siemens стал еще одним шагом на этом пути, который не только повысит эффективность внутренних процессов, но и ускорит вывод инновационных и высококачественных продуктов "Лукойла" на рынок", - сказал генеральный "ЛЛК-Интернешнл" Кирилл Верета. Его слова приводит компания.

"Благодаря слаженной работе команды мы уже создали прототип будущего решения, в котором объединен опыт специалистов "Лукойла" с лучшими международными практиками Siemens. Уверен, что этот проект станет образцом в отрасли производства смазочных материалов в России", - сказал вице-президент, генеральный менеджер Siemens Digital Industries Software в России, СНГ и Турции Виктор Беспалов.