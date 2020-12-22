На Камчатке открылась первая электрозаправочная станция

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 декабря. /ТАСС/. Первая на Камчатке электрозаправочная станция (ЭЗС) ПАО "Русгидро" открылась во вторник, в День энергетика, в деловом центре Петропавловска-Камчатского, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого правительства.

"Наконец и автолюбители Камчатки смогут оценить преимущества зарядных станций "Русгидро"! Подзарядка электромобиля занимает всего несколько минут, полная зарядка - около часа. Поддерживаются разные порты электромобилей: порт для японских автомобилей и европейских автомобилей. Все ЭЗС "Русгидро" оборудованы автономными подогревателями для работы в суровых климатических условиях региона. Первая станция готова к работе", - приводит пресс-служба слова исполнительного директора ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" Александра Юрова.

Уточняется, что первая электрозаправочная станция на Камчатке располагается в деловом центре краевой столицы по адресу: Северо-восточное шоссе, 6. В ближайших планах ПАО "Русгидро" - увеличение количества зарядных станций в Камчатском крае до трех в 2021 году.

На Дальнем Востоке действует сеть из 19 быстрых зарядных станций группы "Русгидро" для электромобилей. Они расположены в Приморском крае: во Владивостоке, Уссурийске и Артеме, в Амурской области: в Благовещенске, и в Хабаровском крае: в Хабаровске. Программа по развитию электротранспорта и соответствующей необходимой зарядной инфраструктуры на Дальнем Востоке рассчитана до 2022 года.