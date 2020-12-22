Трутнев предложил построить на Чукотке АЭС для освоения Баимской рудной зоны

ТАСС, 22 декабря. Строительство атомной электростанции может понадобиться для энергоснабжения одного из самых крупных в мире медно-золотых месторождений - Баимского горно-обогатительного комбината (ГОК) на Чукотке. Такое мнение высказал вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев во вторник на форуме "ДФО 2020".

"Мы сейчас все вместе с Минэнерго, Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики складываем, так сказать, все условия для того, чтобы был реализован проект освоения Баимской рудной зоны на Чукотке. Как угодно можно относиться к этому проекту, но только там, похоже, придется строить атомную станцию для того, чтобы он состоялся", - сказал Трутнев.

Вопрос электрификации комбината поднимался на федеральном уровне уже несколько раз. Всего было рассмотрено 11 вариантов энергоснабжения Баимского ГОКа с заявленной мощностью предприятия 251 МВт. Как сообщалось в мае 2020 года, профильные ведомства выбрали два приоритетных варианта обеспечения крупного медно-золотого месторождения электроэнергией. Первый предполагает строительство тепловой электростанции в порту у мыса Наглейнын - Песчатка и подстанции 220 кВ "Наглейнын". Второй проект предусматривает использование четырех модернизированных плавучих энергоблоков (МБЭП) с реакторной установкой РИТМ-200.

Соглашение о реализации инвестиционного проекта "Освоение месторождений Баимской рудной зоны" Минвостокразвития РФ, правительство Чукотского автономного округа, казахстанская компания "КАЗ Минералс" (KAZ Minerals Plc) и ООО "ГДК "Баимская" подписали в 2018 году.

Как ожидают власти региона, запуск Баимского золото-медного месторождения, одного из крупнейших в мире неосвоенных месторождений меди и золота, удвоит валовой региональный продукт Чукотки с 79,6 млрд рублей в 2019 году до 162,9 млрд рублей в 2020 году. По данным Минвостокразвития, строительство Баимского ГОКа позволит привлечь в регион 360 млрд рублей инвестиций, а также создать там более 3,5 тыс. рабочих мест.

Ресурсы Баимской площади - 23 млн тонн меди и 2 тыс. тонн золота (64,3 млн унций). Лицензия до 2033 года на "Песчанку" с запасами 7,1 млн тонн меди принадлежит ГДК "Баимская". Ресурсы "Песчанки" по JORC - 9,5 млн тонн меди и 16,5 млн унций золота. Баимский ГОК должен выпускать 148 тыс. тонн меди и 276,5 тыс. унций золота в год, при этом в первые десять лет выпуск должен составить 250 тыс. тонн меди в год и 400 тыс. унций золота.