Рейтинг регионов по качеству работы с запросами граждан из соцсетей может появиться в РФ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Рейтинг регионов для отслеживания качества и скорости работы местных властей с обращениями и проблемами населения в социальных сетях может появиться в России. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор АНО "Диалог" Алексей Гореславский.

"Да. Рейтинг, разумеется, напрашивается. Если мы видим все данные, то конечно, можем конструировать определенного рода рейтинг, который оценивает то, насколько быстро, эффективно и качественно все происходит. Честно, это не является специальной целью, потому что рейтинг часто воспринимается как какое-то средство "кошмарения" участников этого рейтинга или наоборот, продвижения", - поделился Гореславский.

По его словам, прозрачный рейтинг станет служебным инструментом, который поможет местным властям находить зоны роста и понимать, как более качественно использовать инструменты Центра управления регионом.

Центр управления регионом представляет собой единый пункт мониторинга, в который поступают и оперативно отрабатываются проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона. Кроме того, здесь формируются аналитические материалы, характеризующие социально-экономическую ситуацию в регионах, и вырабатываются предложения по дальнейшему развитию.

Гореславский отмечает, что сегодня губернаторы более 25-и субъектов используют информацию, поступающую в Центр управления регионом, в еженедельной планерке. "Это удобная сводка: понедельник начинается с того, кто что не доделал на прошлой неделе. Это всегда очень хорошо видно и это невозможно фальсифицировать, нельзя написать какой-то шикарный отчет, потому что система независимо показывает, что волнует людей", - добавил он.

О Центрах управления регионом

Центр управления регионом - проектный офис, единый пункт мониторинга. В него поступают и оперативно отрабатываются проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона. Кроме того, здесь формируются аналитические материалы, характеризующие социально-экономическую ситуацию в регионе, и вырабатываются предложения по дальнейшему развитию.

По поручению президента России Владимира Путина ЦУРы в начале декабря 2020 года начали работать по всех регионах страны. Их созданием занималась автономная некоммерческая организация "Диалог". Организация также развивает цифровые проекты в сфере общественных связей и коммуникаций.