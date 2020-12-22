В России планируют создать программы обучения для работы в Центре управления регионом

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Образовательные программы для студентов, которые планируют работать в Центрах управления регионом (ЦУР), будут проводиться во всех федеральных округах России. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор АНО "Диалог" Алексей Гореславский.

"Мы будем создавать по всей стране такие центры компетенций для обучения и кадрового роста, совместно с федеральными университетами, с полпредствами, потому что все в этом заинтересованы. От себя мы даем методики, программное обеспечение, мы готовы учить, читать лекции, возить топовых спикеров, лишь бы в каждом регионе была толковая команда", - сказал Гореславский.

Презентация программы обучения планируется в 2021 году. "Мы ее делаем последние два года, не хочу сказать в партизанском режиме, но это выглядит скорее как некая встреча с целью профессиональной переподготовки. Я думаю, что спустя какое-то время мы будем готовы сделать это на ещё более серьезном уровне", - отметил генеральный директор АНО "Диалог".

В начале декабря было объявлено о создании первого подобного центра компетенций совместно с Северо-Кавказским федеральным университетом. По словам Гореславского, в федеральном округе есть запрос на такие программы обучения, а также довольно высокий уровень безработицы среди молодежи. Кроме того, в ряде регионов при запуске ЦУРов организация столкнулась с дефицитом кадров.

"При определенной прокачке современный молодой человек, который знает социальные сети, умеет в них работать, уже ценен для нас, как человек, который в состоянии правильно фильтровать результаты автоматического мониторинга", - добавил Гореславский. По его мнению, автономная некоммерческая организация "Диалог" уже стала привлекательным работодателем как в Северо-Кавказском федеральном округе, так и в других регионах России.

О Центрах управления регионом

Центр управления регионом - проектный офис, единый пункт мониторинга. В него поступают и оперативно отрабатываются проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона. Кроме того, здесь формируются аналитические материалы, характеризующие социально-экономическую ситуацию в регионе, и вырабатываются предложения по дальнейшему развитию.

По поручению президента России Владимира Путина ЦУРы в начале декабря 2020 года начали работать по всех регионах страны. Их созданием занималась автономная некоммерческая организация "Диалог". Организация также развивает цифровые проекты в сфере общественных связей и коммуникаций.