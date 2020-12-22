"Русгидро" открыло единый центр оплаты услуг ЖКХ в Петропавсловке-Камчатском

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК), входящая в группу "Русгидро", открыла первый единый расчетно-информационный центр (ЕРИЦ) услуг ЖКХ в Петропавловске-Камчатском. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Дальневосточная энергетическая компания", входящая в группу "Русгидро", открыла Единый расчетно-информационный центр услуг ЖКХ в Петропавловске-Камчатском. Высокотехнологичный клиентский офис стал также первым на полуострове и уже двенадцатым на Дальнем Востоке. Реализация проектов ЕРИЦ позволяет повышать качество обслуживания клиентов. В новом центре будут обслуживаться более 75 тыс. клиентов Камчатскэнерго, а в перспективе - и других поставщиков коммунальных услуг", - сообщается в пресс-релизе.

Центр оборудован роботизированным офис-менеджером, который будет помогать посетителям разобраться в сервисах компании, зарегистрироваться в личном кабинете, записаться на прием и т.д. Наряду с этим, в офисе действует система "Видеоконсультант", которая предоставляет возможность общения с операторами посредством видеосвязи.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в ЕРИЦ также установлены автоматические системы замера температуры, дезинфекторы и рециркуляторы воздуха.

В церемонии открытия ЕРИЦ принимали участие исполняющий обязанности генерального директора - председателя правления "Русгидро" Виктор Хмарин, губернатор Камчатская края Владимир Солодов и глава "ЭСК Русгидро" Владимир Кимерин, уточняется в пресс-релизе.