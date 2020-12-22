Зампредом правления "Роснано" по инвестиционной деятельности назначен Илья Бахтурин

МОСКВА, 22 декабря./ТАСС/. Заместителем председателя правления УК "Роснано" по инвестиционной деятельности назначен Илья Бахтурин, сообщает пресс-служба компании во вторник.

"Ключевыми задачами Ильи Бахтурина на новом посту станут создание новой инвестиционной платформы на основе обновленной стратегии, а также реструктуризация исторического портфеля", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что Бахтурин ранее трудился в сфере финансов и инвестиций в таких компаниях, как Goldman Sachs, JP Morgan, McKinsey & Co, Ernst & Young, Baring Vostok Capital Partners и Российском фонде прямых инвестиций, где был членом правления в должности директора по специальным инвестиционным проектам и отвечал за запуск и развитие платформы "РФПИ-Технологии", созданной для инвестиций в области высоких технологий, включая сферу искусственного интеллекта. В 2018-2020 гг. Бахтурин был членом наблюдательных советов группы "Московская Биржа" и банка "Траст".

"Для меня большая честь и серьезный профессиональный вызов - участвовать в трансформации такой компании, как "Роснано". Я вижу свою задачу превратить ее в эффективный инструмент быстрых и квалифицированных инвестиционных решений, которые позволят создать новые, по-настоящему прорывные продукты и изменить глобальный технологический ландшафт", - приводятся в сообщении слова Бахтурина.

Технологические приоритеты

В свою очередь, источник, знакомый с ситуацией, назвал знаковыми кадровые перестановки в инвестиционном блоке "Роснано".

"Появление нового зама по инвестициям свидетельствует о планах Куликова (Сергей Куликов, председатель правления управляющей компании "Роснано" - прим. ТАСС) "без раскачки" разобраться с активами компании и "перепрошить" инвестиционную стратегию компании. Учитывая опыт Бахтурина, можно предположить, что у "Роснано" может появиться более четкая карта технологических приоритетов", - сказал ТАСС источник.

Партнер Baring Vostok Capital Partners Тав Морган назвал Бахтурина опытным специалистом. "Илья хорошо известен российскому рынку как опытный специалист, который привержен соблюдению самых высоких профессиональных стандартов и командной работе. Он сможет в короткие сроки оптимизировать работу компании и настроить эффективное взаимодействие с партнерами на рынке", - приводит пресс-служба его слова.

О Роснано

В группу "Роснано" входят АО "Роснано", Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям "Роснано" работает 126 предприятий и R&D центра в 38 регионах России.