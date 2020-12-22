Медведев: ограничения США против РФ и Китая блокируют товарообмен и свободу торговли

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Бездоказательные ограничения со стороны США против компаний и организаций РФ и Китая блокируют международный товарообмен и свободу торговли, написал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев во вторник на своих страницах в соцсетях.

"Эти бездоказательные ограничения просто блокируют международный товарообмен и свободу торговли, устраняют возможных конкурентов. И это явно не имеет отношения ни к внутренним проблемам развития США, ни к мнимым угрозам со стороны России и Китая", - отметил Медведев. По его словам, администрацию Белого дома "накрыла волна прощальной активности", чтобы успеть ввести новые санкции в отношении РФ и КНР.

"Под раздачу попали и органы исполнительной власти, что само по себе глупо, поскольку они в любой стране создаются для управления государством, а не для коммерческой деятельности. Следуя этой ущербной логике, нашим странам нужно наказать Госдеп и вообще приостановить внешние связи с американцами", - заметил замглавы СБ России.

По его оценке, "по сути, это [санкции] злоупотребление понятием "национальная безопасность" в угоду той части американского политистеблишмента, который зарабатывает очки на раздувании в США русофобии и синофобии".

Санкции США

Соединенные Штаты подготовили в понедельник список компаний и организаций России и Китая, попавших под фактический запрет на покупку определенных видов американских товаров и технологий, в отношении которых действует экспортный контроль. Этот перечень, состоящий в общей сложности из 103 позиций, часть из которых дублируется, опубликовали Министерство торговли США и его Бюро по вопросам промышленности и безопасности. Российская часть документа включает 45 названий (на деле речь идет из-за повторов о 41 структуре), китайская - 58. С точки зрения американских властей, речь идет о юридических лицах, являющихся "конечными военными пользователями".

В российский блок наряду с корпорациями и предприятиями вошли Служба внешней разведки и Минобороны РФ, а также медико-санитарная часть ГУ МВД России по Нижегородской области. В перечень, в частности, включены судостроительное предприятие "Адмиралтейские верфи", ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия", ракетно-космический центр "Прогресс" (разработчик и изготовитель ракет "Союз"), Каменск-Уральский металлургический завод, производитель титановой продукции "ВСМПО-Ависма", объединенная промышленная корпорация "Оборонпром", AO "Рособоронэкспорт", Ростех, "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ", "Вертолеты России", ПАО "Туполев", двигателестроительная компания "ОДК-Сатурн", Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная приборостроительная корпорация, Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш).

Влияние санкций на политику России и Китая

Влияние внешних санкций на проводимую Россией и Китаем политику стремится к нулю, заявил Дмитрий Медведев.

"Создатели нового санкционного списка объединили российские и китайские компании и ведомства в единый перечень. Это весьма показательно. Ведь именно Москва и Пекин выступают за полную отмену санкционных механизмов в период общей борьбы с коронавирусом. Но, видимо, борьба с COVID-19 не является приоритетом американских властей. Важнее публично понажимать на клавиатуру любимой санкционной политики. Причем напоследок затвердить повестку дня новой администрации. Ну, а внешние санкции... Их влияние на изменение политики России и Китая известно. Оно стремится к нулю", - написал Медведев на своих страницах в социальных сетях, комментируя новые санкции США против России и Китая.