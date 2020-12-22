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Путин 22 декабря встретится с Новаком и проведет международные разговоры

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что Александр Новак на встрече доложит о положении дел в отрасли

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет во вторник встречу с вице-премьером Александром Новаком, а также ряд непубличных мероприятий и международных звонков. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что во вторник отмечается 100-летие утверждения Государственного плана электрификации России, а также День энергетика. "По случаю этого дня, этой даты, Путин сегодня в Ново-Огарево примет вице-премьера Александра Новака, - сказал представитель Кремля. - Вы знаете, что он курирует ТЭК".

Песков добавил, что Новак на встрече доложит о положении дел в отрасли. Во вторник у президента также запланирован ряд встреч непубличного характера, ожидаются международные телефонные разговоры.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичНовак, Александр ВалентиновичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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