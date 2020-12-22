Путин подписал закон о зачислении штрафов с платных дорог в федеральный дорожный фонд

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий зачисление в федеральный дорожный фонд штрафов за нарушения законодательства о пользовании платными дорогами. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает зачисление в федеральный дорожный фонд денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства РФ о внесении платы за проезд по платной автомобильной дороге общего пользования федерального значения, платным участкам такой автомобильной дороги по нормативу 100%.

Соответствующий механизм аналогичен механизму отчисления в бюджет средств в виде платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.

Закон также дает правительству РФ право принимать решения о предоставлении в 2021 году кредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и государственных экспортных кредитов на 2021-2023 годы, за счет ассигнований, установленных этой программой, а также за счет уменьшения остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2021 года. Кроме того, документ наделяет публично-правовую компанию "Единый заказчик в сфере строительства" полномочиями главного распорядителя и получателя бюджетных средств, главного администратора и администратора доходов бюджета. В ходе исполнения федерального бюджета в 2021-2024 годах допускается предоставление этой компании бюджетных средств без внесения изменений в бюджет. При этом данные вопросы сначала рассматриваются комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.

Соответствующие средства могут быть направлены на финансовое обеспечение выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию (в том числе с проведением работ по сохранению объектов культурного наследия народов РФ), капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. Ранее законодательство предусматривало, что правительство РФ принимает решение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты госсобственности стоимостью от 1,5 млрд рублей, находящиеся в оперативном управлении или хозяйственном ведении федерального госучреждения. Подписанным законом предусмотрено увеличение этой планки до 3 млрд рублей.