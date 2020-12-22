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Кабмин предложит возложить ответственность за газификацию на единого оператора

Правительство подготовило дорожную карту газификации страны, уточнил вице-премьер Александр Новак

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство выступит с предложением по созданию единого оператора, который будет нести ответственность за газификацию в России. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Уже сегодня подготовлены правительством Российской Федерации новые концепции и "дорожная карта" [газификации]. И мы будем предлагать изменить взаимоотношения в этом направлении. То есть если на сегодняшний день у нас за газификацию отвечает и субъект Российской Федерации, муниципалитеты, газоснабжающие организации, непосредственно человек финансирует, владелец дома, какую-то часть расходов, - мы предлагаем сделать в рамках этой концепции единого оператора, который бы, как и в электроэнергетике, отвечал за подключение непосредственно до забора домовладения, непосредственно до потребителя", - сказал он.

Вице-премьер пояснил, что создание единого оператора предполагает подписание единого договора о технологическом присоединении. 

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